Рада прекратила полномочия членов ЦИК

Проект Постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии 2127 предусматривает освобождение всех членов Центризбиркома по представлению Президента Украины, который считает, что решение ее членов во время последних выборов были политически мотивированы и часто не обоснованы.

Против такого шага выступила фракция “Европейской солидарности”, члены которой напомнили, что последние выборы, проведенные нынешним составом ЦИК, были признаны честными и прозрачными. Впрочем, в ОПЗЖ вспомнили, как члены ЦИК не рассмотрели ни одной их жалобы во время парламентских выборов, и отметили, что еще 6 августа потребовали прекратить полномочия органа.

Во фракции “Голос” отметили, что во время рассмотрения “такого сложного вопроса” надо было пригласить для доклада председателя ЦИК.

Напомним, вчера, 12 сентября, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 2127 о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.