У Раді з'явився текст постанови про дострокове припинення повноважень членів ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Верховній Раді зареєстрований проект постанови № 2127 про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. Відповідний документ зареєстрований 11 вересня на сайті парламенту, передає УНН.
Згідно з інформацією на сайті Ради, ще вчора документ був поданий на розгляд Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а 12 вересня він був вручений із поданням комітету про розгляд. Ініціаторами законопроекту виступили 27 народних депутатів.
При цьому в порядку денному Верховної Ради на 12 вересня документа немає.
Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахімія заявляв, що питання про дострокове припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії сьогодні не буде виноситись до сесійної зали парламенту.