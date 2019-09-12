В Раде появился текст постановления о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 2127 о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии. Соответствующий документ зарегистрирован 11 сентября на сайте парламента, передает УНН.
Согласно информации на сайте Рады, еще вчера документ был представлен на рассмотрение Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а 12 сентября он был вручен с представлением комитета о рассмотрении. Инициаторами законопроекта выступили 27 народных депутатов.
При этом в повестке дня Верховной Рады на 12 сентября документа нет.
Напомним, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахимия заявлял, что вопрос о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии сегодня не будет выноситься в сессионный зал парламента.