У "Слузі народу" виключили можливість розгляду сьогодні питання ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Питання про дострокове припинення повноважень складу Центральної виборчої комісії сьогодні не буде виноситись до сесійної зали парламенту. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Шансів, що сьогодні буде ЦВК, — близько 0. Немає навіть домовленості про голоси, і ми це питання не обговорювали. Цього питання зараз немає в порядку денного — можливо, завтра”, — зазначив Арахамія.
За його словами, терміновості у вирішенні питання про новий склад ЦВК наразі немає, оскільки найближчим часом вибори в Україні не очікуються.
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшло подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, воно було передане до профільного комітету.