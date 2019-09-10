До ВР надійшло подання Зеленського про розпуск ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. До Верховної Ради України надійшло подання Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії, воно було передане до профільного комітету. Про це у коментарі УНН повідомили в пресслужбі парламенту.
“Таке подання надійшло до Верховної ради, воно передане до профільного комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування”, — повідомила керівник пресслужби ВР Ірина Кармелюк.
З її слів, завтра з цього приводу буде брифінг двох представників цього комітету — Загоруйко Аліни та Качури Олександра.
Як повідомляв УНН, комітет рекомендує ВР ухвалити президентські зміни до кримінального процесуального законодавства.