Комітет рекомендує ВР ухвалити президентські зміни до кримінального процесуального законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР прийняти законопроект № 1009 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства” з урахуванням пропозицій комітету. Дане рішення комітет ухвалив під час засідання, передає кореспондент УНН.
“(Пропонується —ред.) рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та вцілому з урахуванням пропозицій комітету (цей законопроект —ред.) поданий Президентом України”, — сказав голова комітету Денис Монастирський.
Таку пропозицію підтримало 16 членів комітету, 3 — проти та 2 утрималися.
Цей законопроект спрямований на удосконалення правового регулювання кримінального процесу як для ефективного здійснення досудового розслідування, так і для надання стороні захисту додаткових гарантій від можливих зловживань з боку суддів, слідчих та прокурорів.
У законопроекті пропонується вилучення із КПК та Закону України “Про статус народного депутата України” норми, яка забороняє без згоди Верховної Ради України здійснювати обшук народного депутата України, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції (ч. 3 ст. 482 КПК, ч. 2 ст. 27 Закону України “Про статус народного депутата України” в редакції проекту); Надання Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань права самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій (ч. 4 ст. 263 КПК в редакції проекту); Надання слідчому судді, суду при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою права не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину (п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК в редакції проекту); Встановлення положення про те, що судовий розгляд починається з оголошення прокурором лише короткого викладу обвинувального акта (ст. 347 КПК в редакції проекту) тощо.
Нагадаємо, Зеленський пропонує скасувати дозвіл ВР на затримання нардепа.