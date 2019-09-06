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Комитет рекомендует ВР принять президентские изменения в уголовное процессуальное законодательство

Комитет рекомендует ВР принять президентские изменения в уголовное процессуальное законодательство

Киев  •  УНН

 • 8974 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект № 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства" с учетом предложений комитета. Данное решение комитет принял на заседании, передает корреспондент УНН.

"(Предлагается - ред.) рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу и в целом с учетом предложений комитета (этот законопроект ред.), поданный Президентом Украины", - сказал глава комитета Денис Монастырский.

Такое предложение поддержало 16 членов комитета, 3 - против и 2 воздержались.

Этот законопроект направлен на совершенствование правового регулирования уголовного процесса как для эффективного осуществления досудебного расследования, так и для предоставления стороне защиты дополнительных гарантий от возможных злоупотреблений со стороны судей, следователей и прокуроров.

В законопроекте предлагается исключение из КПК и Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады Украины осуществлять обыск народного депутата Украины, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции (ч. 3 ст. 482 УПК, ч. 2 ст. 27 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" в редакции проекта); Предоставление Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий (ч. 4 ст. 263 УПК в редакции проекта); Предоставление следственному судье, суду при вынисении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей права не определять размер залога в уголовном производстве относительно тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления (п. 4 ч. 4 ст. 183 УПК в редакции проекта); Установление положения о том, что судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта (ст. 347 УПК в редакции проекта) и др.

Напомним, Зеленский предлагает отменить разрешение ВР на задержание нардепа.

Украинские Национальные Новости

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