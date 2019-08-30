Зеленський пропонує скасувати дозвіл ВР на затримання нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський пропонує скасувати надання дозволу ВР на проведення слідчих дій щодо народних депутатів. Про це йдеться у проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства", передає УНН.
Із Закону України "Про статус народного депутата України" запропоновано виключити частину 2 статті 27, а саме "Обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський запропонував зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 та ввести тільки пропорційну виборчу систему.
Також УНН повідомляв, що законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України”, внесений до ВР Президентом України Володимиром Зеленським, передбачає виведення Національної гвардії з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ до підпорядкування Главі держави.