Президент хоче підпорядкувати собі Нацгвардію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України”, внесений до ВР Президентом України Володимиром Зеленським, передбачає виведення Національної гвардії з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ до підпорядкування Главі держави, повідомляє УНН.
“...в умовах особливого періоду, здійснення силами спеціальних операцій, до складу яких входять і підрозділи НГУ, заходів із протидії військовій агресії РФ щодо України та захисту суверенних територій нашої держави, керівництво військовими формуваннями, в т.ч. і Національною гвардією України, належить не до сфери внутрішніх справ, політику у якій згідно із законом формує Міністерство внутрішніх справ України, а до сфери національної безпеки та оборони.
Тому у зв’язку з існуючими правовими колізіями постала необхідність внести відповідні зміни до законів України "Про національну безпеку України“ та "Про Національну гвардію України”, — йдеться у пояснювальній записці.
Запропонованим Президентом законопроектом пропонується виключити МВС з Закону України “Про Національну гвардію України”, зокрема, якщо раніше ст. 1 цього закону містила слова “Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян...”, то тепер пропонується викласти статтю без згадки про входження до системи МВС. Водночас цю статтю Глава держави пропонує доповнити частиною другою, яка звучить так: “Діяльність Національної гвардії України спрямовується Президентом України через командувача Національної гвардії України, який здійснює безпосереднє керівництво Національною гвардією України”.
Крім того, з цієї ж статті запропоновано прибрати функцію про те, що НГУ спільно з іншими правоохоронними органами бореться з діяльністю терористичних організацій.
НГУ також не керуватиметься нормативними актами МВС. Питання передислокації підрозділів Нацгвардії також пропонується передати в відання Глави держави.
У разі ухвалення цього законопроекту командувача Національної гвардії України призначатиме на посаду та звільнятиме Президент України без подання з боку міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, 29 серпня Зеленський вніс законопроект щодо змін до деяких законів України щодо діяльності Нацгвардії.