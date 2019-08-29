Зеленський вніс законопроект щодо змін до деяких законів України щодо діяльності Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України, повідомляє УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України зареєстрований сьогодні під номером 1007.
Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Варто нагадати, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про імпічмент Президента.