Зеленський вніс законопроект про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про імпічмент Президента, повідомляє УНН.
Проект Закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) зареєстрований сьогодні під номером 1012.
Внесений як невідкладний. Поки що текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.
Як повідомляв УНН, раніше у "Слузі народу" заявляли, що закон про імпічмент Президента буде одним з перших законів, проголосованих у Верховній Раді дев’ятого скликання.