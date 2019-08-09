Рада проголосує закон про імпічмент Президента одним з перших – Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Закон про імпічмент Президента буде одним з перших законів, проголосованих у Верховній Раді дев’ятого скликання. Про це сказав представник Президента у Верховній Раді, член партії “Слуга Народу” Руслан Стефанчук на пресконференції після засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
“Закон про імпічмент Президента буде одним з перших законів, який, я сподіваюсь, буде проголосований у цій Раді”, — сказав Стефанчук.
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Раніше він зазначив, що у партії “Слуга народу” напрацювали план законопроектних робіт для нового парламенту. Зокрема, один з блоків цього плану складається з законопроектів, які стосуються змін до Конституції України.
Нагадаємо, урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня.