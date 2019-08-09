Рада проголосує закон про імпічмент Президента одним з перших – Стефанчук

“Закон про імпічмент Президента буде одним з перших законів, який, я сподіваюсь, буде проголосований у цій Раді”, — сказав Стефанчук.

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Раніше він зазначив, що у партії “Слуга народу” напрацювали план законопроектних робіт для нового парламенту. Зокрема, один з блоків цього плану складається з законопроектів, які стосуються змін до Конституції України.

Нагадаємо, урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня.