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"Слуги народу" претендуватимуть на керівні посади у всіх комітетах ВР

"Слуги народу" претендуватимуть на керівні посади у всіх комітетах ВР

Київ • УНН

 • 9419 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Представники політичної партії “Слуга народу” претендуватимуть на посади голови, першого заступника або секретаря у кожному комітеті нової Верховної Ради. Про це сказав очільник президентської партії “Слуга народу” Дмитро Разумков на пресконференції після засідання підготовчої депутатської групи з новообраних народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

“Ми можемо делегувати на будь-яку посаду в будь-якому комітеті відповідно фахову людину, але ми будемо притримуватись квотного принципу. Він говорить про наступне — від однієї політичної сили може бути лише голова, перший заступник або секретар і можуть бути заступники. Виходячи з того, що політична партія „Слуга народу“ зараз буде представляти в парламенті 60% народних депутатів, ми будемо претендувати в кожному комітеті на одну з вищезгаданих посад плюс на посади заступників”, — сказав Разумков.

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З його слів, далі це питання буде вирішуватись з іншими нардепами.

Нагадаємо, урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня.

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