"Слуги народа" будут претендовать на руководящие должности во всех комитетах ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Представители политической партии "Слуга народа" будут претендовать на должности председателя, первого заместителя или секретаря в каждом комитете новой Верховной Рады. Об этом сказал глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Мы можем делегировать на любую должность в любом комитете соответственно профессионального человека, но мы будем придерживаться квотного принципа. Он говорит о следующем - от одной политической силы может быть только председатель, первый заместитель или секретарь и могут быть заместители. Исходя из того, что политическая партия "Слуга народа" сейчас будет представлять в парламенте 60% народных депутатов, мы будем претендовать в каждом комитете на одну из вышеупомянутых должностей плюс на должности заместителей", - сказал Разумков.
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По его словам, дальше этот вопрос будет решаться с другими нардепами.
Напомним, торжественное заседание новоизбранного ВР состоится 29 августа.