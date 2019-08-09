Стефанчук назвав першочергові блоки законопроектів нової ВР

“Ми напрацювали план законопроектних робіт. Безперечно, перші законопроекти, які президент України обіцяв, і які нажаль попереднім скликанням ВР всі проігноровані. Крім цього, ми бачимо цілу низку законопроектів, які перейдуть нам від ВР попереднього скликання. Ми зараз визначили своє відношення до них з приводу сприйняття — не сприйняття, з приводу внесення змін, доповнення, тому що у нас буде 14 днів на всі ці речі. Далі ми визначили великий блок законопроектів, які будуть стосуватись змін до Конституції України”, — сказав Стефанчук на питання щодо роботи і перших законопроектах ВР.

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З його слів, крім цього, є великий блок законопроектів, який стосується реформи регламентних процедур в парламенті. Стефанчук пообіцяв зробити все, щоб більше в парламенті не було “депутатського спаму”, затягувань тощо.

“Ми прискоримо максимально ідентифікацію депутатів і ті рішення, про які ми говорили — відповідальність за „кнопкодавство“, відповідальність за прогули, внесення змін до Конституції, що це буде безумовна підстава для припинення його депутатських повноважень, а також блоки по всіх основних напрямках — з економіки, антикорупційний, з інфраструктури, з безпеки і оборони, з євроінтеграції, з міжнародних відносин. Всі ці речі готові. Я думаю, в перший день ви побачите надзвичайну ефективність роботи ВР”, — додав він.

Нагадаємо, урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня.