У “Слузі народу” не вважають першочерговим закон про опозицію

“Я вважаю, що закон про опозицію повинен був би бути, тому що ми, на жаль, доволі часто в минулих скликаннях бачили ситуацію, що опозиція займала позицію, що вона лише критикувала, мало що пропонувала і фактично не було зрозуміло, нащо народні депутати ходять на роботу. Я впевнений, весь парламент має працювати на перспективу нашої держави, прикладаючи максимальні зусилля”, — зазначив Разумков.

Він також додав, що не певен, що цей закон швидко можна буде прийняти. Його думку підтримав однопартієць Руслан Стефанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Разумков прокоментував відкриття ринку землі

“Мені здається, що питання, які будуть розглянуті в першу чергу — це питання виконання обіцянок і запуску економіки в Україні. Це питання номер один. Потім будемо доходити вже до того, що треба структурувати політично і суспільство, і владу і все інше. У нас дуже мало часу, щоб запустити економічні та інші процеси в державі”, — сказав він.

Нагадаємо, урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня.