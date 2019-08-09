В "Слуге народа" не считают первоочередным закон об оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Закон об оппозиции должен быть рассмотрен новым парламентом, но не в первую очередь. Об этом сказал глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что закон об оппозиции должен был бы быть, потому что мы, к сожалению, довольно часто в прошлом созыве видели ситуацию, когда оппозиция занимала позицию, что она только критиковала, мало что предлагала и фактически не было понятно, зачем народные депутаты ходят на работу. Я уверен, весь парламент должен работать на перспективу нашего государства, прикладывая максимальные усилия", - отметил Разумков.
Он также добавил, что не уверен, что этот закон быстро можно будет принять. Его мнение поддержал однопартиец Руслан Стефанчук.
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"Мне кажется, что вопросы, которые будут рассмотрены в первую очередь, - это вопрос выполнения обещаний и запуска экономики в Украине. Это вопрос номер один. Потом будем доходить уже до того, что надо структурировать политически и общество, и власть и все остальное. У нас очень мало времени, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", - сказал он.
Напомним, торжественное заседание новоизбранного ВР состоится 29 августа.