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Разумков прокоментував відкриття ринку землі

Разумков прокоментував відкриття ринку землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Перед тим як відкривати ринок землі необхідно спочатку ухвалити законодавчу базу. Про це заявив очільник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв’ю BBC News Україна, передає УНН.

“Що ж до ринку землі, то треба спочатку ухвалити законодавчу базу, яка захистить інтереси всіх — від громадян-власників до зовнішніх чи внутрішніх інвесторів. І треба захистити національні інтереси та безпеку”, — сказав Разумков, відповідачи на питання, що планується з ринком землі.

Він зазначив, що потрібно розрізняти питання ринку землі у державній і приватній власності.

"Якщо по громадянах ми розуміємо, хто є власником, то по державній землі дуже багато питань", — додав Разумков.

За його словами, можновладці, які раніше займали високі посади, на питання про те, скільки сільськогосподарської землі є у власності держави, йому відповісти не змогли. А цим користуються чиновники, що схильні до корупції.

Нагадаємо, у Зеленського планують до кінця року провести реформу ринку землі.

Додамо, що раніше Разумков заявив, що не вважає земельну реформу першочерговим питанням нової ВР.

Українські Національні Новини

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