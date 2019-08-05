Разумков не вважає земельну реформу першочерговим питанням нової ВР

Так, на питання про те, у якій черговості будуть вирішуватися поставлені завдання, він погодився, що в першу чергу, зокрема, необхідно призначити уряд.

"Кадрові призначення, так, це зрозуміло. Це обов'язкова складова. А далі ви побачите. Ми не будемо затягувати з тим пакетом пропозицій, з яким ми виступимо у Верховній Раді", - сказав Разумков.

Говорячи про земельну реформу, лідер партії зазначив, що "це не першочергове питання, але це важливе питання, яке потрібно буде вирішувати".

Як повідомляв УНН, у Зеленського планують провести реформу ринку землі до кінця року.