Разумков не вважає земельну реформу першочерговим питанням нової ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Земельна реформа - це не першочергове питання нового парламенту України і в той же час важливе питання, яке потрібно буде вирішувати. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню "Коммерсант", передає УНН.
Так, на питання про те, у якій черговості будуть вирішуватися поставлені завдання, він погодився, що в першу чергу, зокрема, необхідно призначити уряд.
"Кадрові призначення, так, це зрозуміло. Це обов'язкова складова. А далі ви побачите. Ми не будемо затягувати з тим пакетом пропозицій, з яким ми виступимо у Верховній Раді", - сказав Разумков.
Говорячи про земельну реформу, лідер партії зазначив, що "це не першочергове питання, але це важливе питання, яке потрібно буде вирішувати".
Як повідомляв УНН, у Зеленського планують провести реформу ринку землі до кінця року.