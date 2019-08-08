Разумков прокомментировал открытие рынка земли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Перед тем как открывать рынок земли необходимо сначала принять законодательную базу. Об этом заявил глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью BBC News Украина, передает УНН.
"Что касается рынка земли, то надо сначала принять законодательную базу, которая защитит интересы всех - от граждан-собственников до внешних или внутренних инвесторов. И надо защитить национальные интересы и безопасность", - сказал Разумков, отвечая на вопросы, что планируется с рынком земли.
Он отметил, что нужно различать вопросы рынка земли в государственной и частной собственности.
"Если по гражданах мы понимаем, кто является собственником, то по государственной земли очень много вопросов", - добавил Разумков.
По его словам, чиновники, которые ранее занимали высокие должности, на вопрос о том, сколько сельскохозяйственной земли в собственности государства, ему ответить не смогли. А этим пользуются чиновники, склонны к коррупции.
Напомним, у Зеленского планируют до конца года провести реформу рынка земли.
Добавим, что ранее Разумков заявил, что не считает земельную реформу первоочередным вопросом новой ВР.