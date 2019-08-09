Стефанчук назвал первоочередные блоки законопроектов новой ВР

"Мы разработали план законопроектных работ. Бесспорно, первые законопроекты, которые Президент Украины обещал, и которые, к сожалению, предыдущим созывом ВР все проигнорированы. Кроме этого, мы видим целый ряд законопроектов, которые перейдут нам от ВР предыдущего созыва. Мы сейчас определили свое отношение к ним по поводу восприятия - неприятие, по поводу внесения изменений, дополнения, потому что у нас будет 14 дней на все эти вещи. Далее мы определили большой блок законопроектов, которые будут касаться изменений в Конституцию Украины", - сказал Стефанчук, отвечая на вопросы по работе и первых законопроектах ВР.

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По его словам, кроме этого, есть большой блок законопроектов, который касается реформы регламентных процедур в парламенте. Стефанчук пообещал сделать все, чтобы больше в парламенте не было "депутатского спама", затяжек и тому подобное.

"Мы ускорим максимально идентификацию депутатов и те решения, о которых мы говорили - ответственность за "кнопкодавство", ответственность за прогулы, внесение изменений в Конституцию, это будет безусловное основание для прекращения его депутатских полномочий, а также блоки по всем основным направлениям - по экономике, антикоррупционное, по инфраструктуре, по безопасности и обороне, по евроинтеграции, по международным отношениям. Все эти вещи готовы. Я думаю, в первый день вы увидите необычайную эффективность работы ВР", - добавил он.

Напомним, торжественное заседание новоизбранного ВР состоится 29 августа.