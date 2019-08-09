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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101827 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131327 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141226 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128412 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129219 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131040 просмотра

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Рада проголосует закон об импичменте Президента одним из первых - Стефанчук

Рада проголосует закон об импичменте Президента одним из первых - Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 12645 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Закон об импичменте Президента будет одним из первых законов, проголосованных в Верховной Раде девятого созыва. Об этом сказал представитель Президента в Верховной Раде, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Закон об импичменте Президента будет одним из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде", - сказал Стефанчук.

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Ранее он отметил, что в партии "Слуга народа" разработали план законопроектных работ для нового парламента. В частности, один из блоков этого плана состоит из законопроектов, касающихся изменений в Конституцию Украины.

Напомним, торжественное заседание новоизбранной ВР состоится 29 августа.

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