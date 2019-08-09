Рада проголосует закон об импичменте Президента одним из первых - Стефанчук
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Закон об импичменте Президента будет одним из первых законов, проголосованных в Верховной Раде девятого созыва. Об этом сказал представитель Президента в Верховной Раде, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук на пресс-конференции после заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Закон об импичменте Президента будет одним из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде", - сказал Стефанчук.
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Ранее он отметил, что в партии "Слуга народа" разработали план законопроектных работ для нового парламента. В частности, один из блоков этого плана состоит из законопроектов, касающихся изменений в Конституцию Украины.
Напомним, торжественное заседание новоизбранной ВР состоится 29 августа.