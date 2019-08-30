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Президент хочет подчинить себе Нацгвардию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", внесенный в ВР Президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает вывод Национальной гвардии из подчинения Министерству внутренних дел в подчинение Главе государства, сообщает УНН.

"...в условиях особого периода, осуществление силами специальных операций, в состав которых входят и подразделения НГУ, мероприятий по противодействию военной агрессии РФ в отношении Украины и защите суверенных территорий нашего государства, руководство военными формированиями, в т.ч. и Национальной гвардией Украины, принадлежит не к сфере внутренних дел, политику в которой по закону формирует Министерство внутренних дел Украины, а к сфере национальной безопасности и обороны.

Поэтому в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы Украины "О национальной безопасности Украины" и "О Национальной гвардии Украины", - говорится в пояснительной записке.

Предложенным Президентом законопроектом предлагается исключить МВД из Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", в частности, если ранее ст. 1 этого закона содержала слова "Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, что входит в систему Министерства внутренних дел Украины и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан...", то теперь предлагается изложить статью без упоминания о вхождении в систему МВД. В то же время статью Глава государства предлагает дополнить частью второй, которая звучит так: "Деятельность Национальной гвардии Украины направляется Президентом Украины через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией Украины".

Кроме того, с этой же статьи предложено убрать функцию о том, что НГУ совместно с другими правоохранительными органами борется с деятельностью террористических организаций.

НГУ также не будет руководствоваться нормативными актами МВД. Вопрос передислокации подразделений Нацгвардии также предлагается передать в ведение Главы государства.

В случае принятия этого законопроекта командующего Национальной гвардии Украины назначать на должность и увольнять будет Президент Украины без представления со стороны министра внутренних дел.

Напомним, 29 августа Зеленский внес законопроект об изменениях в некоторые законы Украины относительно деятельности Нацгвардии.

Украинские Национальные Новости

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