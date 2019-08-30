Зеленский предлагает отменить разрешение ВР на задержание нардепа

Из Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" предложено исключить часть 2 статьи 27, а именно "Обыск, задержание народного депутата или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, когда Верховной Радой Украины дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 и ввести только пропорциональную избирательную систему.

Также УНН сообщал, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", внесенный в ВР Президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает вывод Национальной гвардии из подчинения Министерству внутренних дел в подчинение Главе государства.