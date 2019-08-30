Зеленський запропонував зменшити кількість народних депутатів до 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 та ввести тільки пропорційну виборчу систему. Текст відповідного законопроекту з пропозицією внести зміни до Конституції опублікований на парламентському сайті 30 серпня, передає УНН.
Зеленський пропонує внести змін до статей 76 та 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України до 300 народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи.
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Нагадаємо, проект Закону про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) отримав підтримку народних депутатів.