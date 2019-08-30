Зеленський визначив перелік невідкладних законопроектів для позачергового розгляду ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України визначив перелік невідкладних законопроектів для позачергового розгляду Верховною Радою. Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України, передає УНН.
“Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з листом, в якому відповідно до частини другої статті 93 Конституції України визначив як невідкладні для позачергово розгляду низку проектів Законів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час першого пленарного засідання Верховної Ради України Голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що до Верховної Ради надійшов лист від Президента України Володимира Зеленського від 29 серпня 2019 року з переліком законопроектів, визначених як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою.
“Щодо кожного із законопроектів народні депутати прийняли рішення про скорочення строків розгляду та доручили комітетам, до предметів відання яких належать дані законодавчі акти, терміново підготувати їх до розгляду”, — йдеться на сайті ВРУ.
Зазначається, що “тексти зазначених проектів законів будуть оприлюднені під час надання їх для опрацювання Комітетами”.
Нагадаємо, ВР підтримала призначення Рябошапки на посаду Генпрокурора.
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Як повідомляв УНН, сьогодні під час першого засідання народних депутатів IX скликання Верховної Ради України, прем’єр-міністром було обрано Олексія Гончарука, а очільником МЗС — Вадима Пристайко.
Зокрема, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.