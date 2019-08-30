Зеленский определил перечень неотложных законопроектов для внеочередного рассмотрения ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины определил перечень неотложных законопроектов для внеочередного рассмотрения Верховной Радой. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.
“Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с письмом, в котором в соответствии с частью второй статьи 93 Конституции Украины определил как неотложный для внеочередного рассмотрения ряд проектов законов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время первого пленарного заседания Верховной Рады Украины Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в Верховную Раду поступило письмо от Президента Украины Владимира Зеленского от 29 августа 2019 с перечнем законопроектов, определенных как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.
“По каждому из законопроектов народные депутаты приняли решение о сокращении сроков рассмотрения и поручили комитетам, к предметам ведения которых относятся данные законодательные акты, срочно подготовить их к рассмотрению”, — говорится на сайте ВРУ.
Отмечается, что “тексты указанных проектов законов будут обнародованы во время предоставления их для обработки Комитетами”.
Напомним, ВР поддержала назначение Рябошапки на должность Генпрокурора.
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Как сообщал УНН, сегодня во время первого заседания народных депутатов IX созыва Верховной Рады Украины, премьер-министром был избран Алексея Гончарука, а главой МИД — Вадима Пристайко.
В частности, Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров Украины.