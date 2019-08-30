Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов до 300 человек

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 35881 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 117908 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128634 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119867 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124563 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127768 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152584 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150929 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140804 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 200481 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов до 300 человек

Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов до 300 человек

Киев  •  УНН

 • 17568 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300 и ввести только пропорциональную избирательную систему. Текст соответствующего законопроекта с предложением внести изменения в Конституцию опубликован на парламентском сайте 30 августа, передает УНН.

Зеленский предлагает внести изменения в статьи 76 и 77 Конституции Украины относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины до 300 народных депутатов и закрепления пропорциональной избирательной системы.

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Напомним, проект Закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) получил поддержку народных депутатов.

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