В ВР поступило представление Зеленского о роспуске ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-служба парламента.
"Такое представление поступило в Верховную Раду, оно передано в комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства", - сообщила руководитель пресс-службы ВР Ирина Кармелюк.
По ее словам, завтра по этому поводу будет брифинг двух представителей этого комитета - Загоруйко Алины и Качуры Александра.
Как сообщал УНН, комитет рекомендует ВР принять президентские изменения в уголовное процессуальное законодательство.