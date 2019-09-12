В "Слуге народа" исключили возможность рассмотрения сегодня вопроса ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Вопрос о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии сейчас не будет выноситься в сессионный зал парламента. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“Шансов, что сегодня будет ЦИК — около 0. Нет даже договоренности о голосах, и мы этот вопрос не обсуждали. Этого вопроса сейчас нет в повестке дня — возможно, завтра”, — отметил Арахамия.
По его словам, срочности в решении вопроса о новом составе ЦИК пока нет, поскольку в ближайшее время выборы в Украине не ожидаются.
Напомним, в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии, оно было передано в комитет.