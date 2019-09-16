Рада розгляне питання нового складу ЦВК найближчим часом - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Народні депутати розглянуть питання нового складу Центральної виборчої комісії найближчим часом. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Думаю, що незабаром ми побачимо запропонований перелік осіб до складу ЦВК, і найближчим часом Верховна Рада розгляне це питання", - зазначив Разумков.
За його словами, наразі вже надходять пропозиції від різних фракцій і політичних партій.
Нагадаємо, фракція "Слуга народу" вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії.
13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії.