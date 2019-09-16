Рада рассмотрит вопрос нового состава ЦИК в ближайшее время - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Народные депутаты рассмотрят вопрос нового состава Центральной избирательной комиссии в ближайшее время. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга после Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Думаю, что вскоре мы увидим предлагаемый перечень лиц в состав ЦИК, и в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит этот вопрос", - отметил Разумков.
По его словам, сейчас уже поступают предложения от разных фракций и политических партий.
Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.
13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.