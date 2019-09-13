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У "Слуги народу" вже є 35 кандидатів у члени ЦВК

У "Слуги народу" вже є 35 кандидатів у члени ЦВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Фракція "Слуга народу" вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.

"Ми розуміли, що ЦВК рано чи пізно буде перезавантажено, і в нас був тривалий процес рекрутингу. У нас зараз є десь 35 кандидатів, здається, з яких треба зробити шорт-лист. У неділю хтось буде над цим працювати", - зазначив Арахамія.

За його словами, основною вимогою до кандидатів у члени ЦВК у фракції є професійність.

При цьому, нардеп не зміг сказати, коли саме буде поданий остаточний список кандидатів до складу ЦВК від "Слуги народу".

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії.

У "Слузі народу" заявляли, що у новому складі Центральної виборчої комісії буде 15 членів, при цьому буде забезпечений квотний принцип призначення кандидатів від парламентських фракцій.

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