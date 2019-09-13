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У "Слузі народу" пообіцяли, що у новій ЦВК буде 15 членів

У "Слузі народу" пообіцяли, що у новій ЦВК буде 15 членів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. У новому складі Центральної виборчої комісії буде 15 членів, при цьому буде забезпечений квотний принцип призначення кандидатів від парламентських фракцій. Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура в кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.

"Ми забезпечимо квотний принцип. І мені хотілося б, щоб ми, відповідно до закону, привели чисельний склад Центральної виборчої комісії. Це має бути 15 членів ЦВК, а не 17, як зараз", - зазначив Качура.

За його словами, вже відзавтра фракції зможуть висувати своїх кандидатів до нового складу ЦВК. У "Слузі народу" обиратимуть кандидатів за професійною ознакою.

Окрім того, він не виключив, що пропозиції увійти до нового складу ЦВК отримають і деякі нинішні її члени, які є професіоналами і чесними людьми.

Нагадаємо, Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії.

Українські Національні Новини

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