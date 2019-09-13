В "Слуге народа" пообещали, что в новой ЦИК будет 15 членов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В новом составе Центральной избирательной комиссии будет 15 членов, при этом будет обеспечен квотный принцип назначения кандидатов от парламентских фракций. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.
"Мы обеспечим квотный принцип. И мне хотелось бы, чтобы мы, согласно закону, привели численный состав Центральной избирательной комиссии. Это должно быть 15 членов ЦИК, а не 17, как сейчас", - отметил Качура.
По его словам, уже с завтрашнего дня фракции смогут выдвигать своих кандидатов в новый состав ЦИК. В "Слуге народа" избирать кандидатов будут по профессиональному признаку.
Кроме того, он не исключил, что предложения войти в новый состав ЦИК получат и некоторые нынешние ее члены, которые являются профессионалами и честными людьми.
Напомним, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.