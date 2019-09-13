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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67387 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112677 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104494 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111367 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120116 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148517 просмотра

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У "Слуги народа" уже есть 35 кандидатов в члены ЦИК

У "Слуги народа" уже есть 35 кандидатов в члены ЦИК

Киев  •  УНН

 • 12578 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

"Мы понимали, что ЦИК рано или поздно будет перезапущена, и у нас был длительный процесс рекрутинга. У нас сейчас есть где-то 35 кандидатов, кажется, из которых надо сделать шорт-лист. В воскресенье кто-то будет над этим работать", - отметил Арахамия.

По его словам, основное требование к кандидатам в члены ЦИК во фракции – профессионализм.

При этом, нардеп не смог сказать, когда именно будет подан окончательный список кандидатов в состав ЦИК от "Слуги народа".

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.

В "Слуге народа" заявляли, что в новом составе Центральной избирательной комиссии будет 15 членов, при этом будет обеспечен квотный принцип назначения кандидатов от парламентских фракций.

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Украинские Национальные Новости

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