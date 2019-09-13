У "Слуги народа" уже есть 35 кандидатов в члены ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
"Мы понимали, что ЦИК рано или поздно будет перезапущена, и у нас был длительный процесс рекрутинга. У нас сейчас есть где-то 35 кандидатов, кажется, из которых надо сделать шорт-лист. В воскресенье кто-то будет над этим работать", - отметил Арахамия.
По его словам, основное требование к кандидатам в члены ЦИК во фракции – профессионализм.
При этом, нардеп не смог сказать, когда именно будет подан окончательный список кандидатов в состав ЦИК от "Слуги народа".
Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.
В "Слуге народа" заявляли, что в новом составе Центральной избирательной комиссии будет 15 членов, при этом будет обеспечен квотный принцип назначения кандидатов от парламентских фракций.