Разумков: новый состав ЦИК планируют рассмотреть в ВРУ на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Рассмотрение нового состава ЦИК может произойти на этой неделе. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"Насколько мне известно, разные политические силы предоставляют свои предложения, президент будет определяться и предлагать тот или иной состав. Я надеюсь, что это произойдет на этой неделе и мы увидим кандидатуры которым парламент будет определяться. Но давайте дождемся, что предложат президенту и что президент предложит Верховной Раде", - сказал Разумков.
Председатель ВРУ подчеркнул, что парламент ожидает предложения президента на этой неделе.
Ранее Разумков говорил, что народные депутаты рассмотрят вопрос нового состава Центральной избирательной комиссии в ближайшее время.
Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.
13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.