Фракції вже подають свої пропозиції щодо кандидатів до ЦВК - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Парламентські фракції вже подають свої пропозиції щодо кандидатів до складу Центральної виборчої комісії. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу після Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Зараз надходять пропозиції від різних фракцій і партій. Думаю, що незабаром ми побачимо запропонований перелік осіб до складу ЦВК і найближчим часом Верховна Рада розгляне це питання", - зазначив Разумков.
При цьому він відмовився уточнювати, скільки наразі кандидатів є у списку фракції "Слуга народу".
Нагадаємо, фракція "Слуга народу" вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії.
13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів ЦВК.