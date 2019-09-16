Фракции уже подают свои предложения по кандидатам в ЦИК - Разумков

"Сейчас поступают предложения от разных фракций и партий. Думаю, что вскоре мы увидим предлагаемый перечень лиц в состав ЦИК и в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит этот вопрос", - отметил Разумков.

При этом он отказался уточнять, сколько сейчас кандидатов есть в списке фракции "Слуга народа".

Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.