"Голос" выдвинул своего кандидата в новый состав ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Представленная в парламенте партия "Голос" выдвинула на должность члена Центральной избирательной комиссии Андрея Гевко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Со стороны партии "Голос" на должность члена Центральной избирательной комиссии предложен Андрей Гевко, эксперт в вопросах избирательного процесса, который имеет опыт работы в партийном строительстве и опыт в сфере государственного управления", - говорится в сообщении.
В партии отметили, что Андрей Гевко является одним из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения "Выборком", а также одним из авторов учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей (2009 год), которые были созданы при поддержке координатора проектов ОБСЕ в Украине.
При этом в политсиле призвали Президента Украины Владимира Зеленского обнародовать кандидатуры на должности членов ЦИК, которые предложили депутатские фракции.
Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков отмечал, что фракции уже подают свои предложения относительно кандидатов в ЦИК. Также Разумков заявил, что новый состав ЦИК планируется рассмотреть в ВР на этой неделе.
Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.
13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.