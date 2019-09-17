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"Голос" выдвинул своего кандидата в новый состав ЦИК

"Голос" выдвинул своего кандидата в новый состав ЦИК

Киев  •  УНН

 • 14318 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Представленная в парламенте партия "Голос" выдвинула на должность члена Центральной избирательной комиссии Андрея Гевко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Со стороны партии "Голос" на должность члена Центральной избирательной комиссии предложен Андрей Гевко, эксперт в вопросах избирательного процесса, который имеет опыт работы в партийном строительстве и опыт в сфере государственного управления", - говорится в сообщении.

В партии отметили, что Андрей Гевко является одним из авторов учебных материалов для членов избирательных комиссий в системе онлайн-обучения "Выборком", а также одним из авторов учебных материалов для работников органов ведения Государственного реестра избирателей (2009 год), которые были созданы при поддержке координатора проектов ОБСЕ в Украине.

При этом в политсиле призвали Президента Украины Владимира Зеленского обнародовать кандидатуры на должности членов ЦИК, которые предложили депутатские фракции.

Ранее председатель ВР Дмитрий Разумков отмечал, что фракции уже подают свои предложения относительно кандидатов в ЦИК. Также Разумков заявил, что новый состав ЦИК планируется рассмотреть в ВР на этой неделе.

Напомним, фракция "Слуга народа" уже определила 35 кандидатов, среди которых будут избирать своих представителей в новый состав Центральной избирательной комиссии.

13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.

Украинские Национальные Новости

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