"ЄС" планує висунути двох кандидатів до нового складу ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Політична партія “Європейська Солідарність” планує висунути двох кандидатів на посади членів Центральної виборчої комісії. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив член політичної партії “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв.
“У нас буде дві кандидатури (до ЦВК - ред.). Ми будемо наполягати на двох, якщо аналогічні квоти дають фракціям, які менші нас за складом, то ми будемо наполягати на двох”, — сказав Ар’єв.
Нагадаємо, “Голос” висунув свого кандидата до нового складу ЦВК.
Раніше голова ВР Дмитро Разумков відзначав, що фракції вже подають свої пропозиції щодо кандидатів до ЦВК. Також Разумков заявив, що новий склад ЦВК планується розглянути у ВР на цьому тижні.
Нагадаємо, фракція “Слуга народу” вже визначила 35 кандидатів, серед яких обиратимуть своїх представників до нового складу Центральної виборчої комісії.
13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів ЦВК.