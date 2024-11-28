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ЕС планирует сократить персонал посольств по всему миру

ЕС планирует сократить персонал посольств по всему миру

Киев  •  УНН

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Европейская комиссия готовит план сокращения персонала во многих своих посольствах из-за бюджетных ограничений. Блок планирует сосредоточиться на странах со стратегическими интересами ЕС и G20.

Из-за бюджетных ограничений, блок хочет сократить персонал и сосредоточиться на странах, "где находятся основные интересы ЕС". Об этом сообщает Politico, передает УНН.  

детали

Европейская комиссия продвигает планы по резкому сокращению численности персонала во многих своих посольствах, чтобы увеличить численность персонала в странах, где, по ее мнению, блок имеет стратегические интересы.

"Мы оставим крошечную делегацию в таких местах, как Судан или Нигер, это просто неверный сигнал, особенно когда у нас есть администрация США, которая, кажется, меньше интересуется внешним миром", 

- сказал официальный представитель ЕС, на условиях анонимности.

Другой чиновник сообщил, что во внутренних обсуждениях этого проекта есть явные опасения, что россия или Китай могут заполнить любой вакуум, который мы создадим.

Предлагаемые сокращения были результатом того, что служба внешних связей ЕС (EEAS), дипломатическое подразделение блока, не справилась с бюджетом на 2024 год. В следующем году ее показатели могли бы оказаться еще хуже из-за роста расходов и инфляции, что заставило бы проводить сокращения.

В блоке 145 делегаций по всему миру, которые функционируют как посольства Европейского Союза. Сейчас чиновники ЕС готовят идеи более "целевого подхода" к своим посольствам. Брюссель в основном сосредоточен на странах, стремящихся вступить в ЕС или находящихся в непосредственной близости от Блока, странах G20, новых "политических и экономических государствах" и странах, где "нестабильность представляет угрозу интересам ЕС".

Сейчас ЕС хочет активизировать свое глобальное влияние на фоне второго президентства Дональда Трампа, войны россии в Украине и обвинений в двойных стандартах относительно войны в Украине и войны на Ближнем Востоке.

Напомним

Еврокомиссия анонсировала 15-й пакет санкций против России, который не будет содержать экономических ограничений, но расширит черный список лиц и компаний.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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