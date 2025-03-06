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ЕС готовится к новой волне беженцев из Украины из-за возможного сокращения помощи США - Politico

Киев • УНН

 • 18510 просмотра

Министры ЕС обсуждают сценарий распределения украинских беженцев в случае эскалации войны и прекращения поддержки США. В настоящее время более 4,3 млн украинцев находятся под защитой в европейских странах.

ЕС готовится к новой волне беженцев из Украины из-за возможного сокращения помощи США - Politico

Угроза длительной войны в Украине при отсутствии военной поддержки Соединенных Штатов заставляет политиков Европейского Союза готовиться к новой волне украинских беженцев. Об этом пишет Politico, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что на потенциальной проблеме акцентировала внимание министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Если Путин усилит эту войну еще больше и американская поддержка исчезнет, и если это приведет к большему движению беженцев … нам потребуется обязательное распределение украинских беженцев по всему ЕС в соответствии с справедливым механизмом

- сказала Фезер.

Издание напоминает, что согласно данным Евростата, по состоянию на декабрь прошлого года под временной защитой в европейских странах после бегства от вторжения россии находились более 4,3 миллиона украинцев.

"Германия, Польша и Чехия приняли больше всего украинских беженцев, и в случае новой, большей волны беженцев это придется изменить", – цитирует издание главу МИД Германии.

В то же время она добавила, что в настоящее время не ожидает еще одного большого притока беженцев и что это "лишь сценарий", который министры должны обсудить. При этом Германия, по ее словам, будет поддерживать Киев, "пока продолжается ужасное нападение путина на Украину".

Напомним

Согласно данным Министерства национального единства, в случае наступления мира треть украинцев готовы вернуться на Родину. Другие, вероятно, рассмотрят вариант возвращения из-за границы в дальней перспективе, при условии завершения войны.

Принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет - министр06.01.25, 13:55 • 34735 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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