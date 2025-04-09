Нэнси Фезер

Родерих Кизеветтер подчеркнул важность гражданской защиты и подготовки к возможной войне. Ученики особенно уязвимы в чрезвычайных
ситуациях, поэтому необходимы обучения.
Министерство внутренних дел Германии поддержало идею подготовки молодежи к кризисным ситуациям и советует немцам сделать запасы
еды, воды и предметов первой необходимости.
Министры ЕС обсуждают сценарий распределения украинских беженцев в случае эскалации войны и прекращения поддержки США. В настоящее
время более 4,3 млн украинцев находятся под защитой в европейских странах.