Ненсі Фезер

Родеріх Кізеветтер наголосив на важливості цивільного захисту та підготовці до можливої війни. Учні є особливо вразливими в надзвичайних ситуаціях, тому потрібні навчання.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтримало ідею підготовки молоді до кризових ситуацій та радить німцям зробити запаси
їжі, води та предметів першої необхідності.
Міністри ЄС обговорюють сценарій розподілу українських біженців у разі ескалації війни та припинення підтримки США. Наразі понад
4,3 млн українців перебувають під захистом у європейських країнах.