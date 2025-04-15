Ненсі Фезер

Депутат Бундестагу розповів, що треба робити німецьким школярям у разі війни

Родеріх Кізеветтер наголосив на важливості цивільного захисту та підготовці до можливої війни. Учні є особливо вразливими в надзвичайних ситуаціях, тому потрібні навчання.