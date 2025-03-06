ЄС готується до нової хвилі біженців з України через можливе скорочення допомоги США - Politico
Київ • УНН
Міністри ЄС обговорюють сценарій розподілу українських біженців у разі ескалації війни та припинення підтримки США. Наразі понад 4,3 млн українців перебувають під захистом у європейських країнах.
Загроза тривалої війни в Україні за відсутності військової підтримки Сполучених Штатів змушує політиків Європейського Союзу готуватися до нової хвилі українських біженців. Про це пише Politico, повідомляє УНН.
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Зазначається, що на потенційній проблемі акцентувала увагу міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
Якщо путін посилить цю війну ще більше і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до більшого руху біженців … нам буде потрібен обов’язковий розподіл українських біженців по всьому ЄС відповідно до справедливого механізму
Видання нагадує, що згідно з даними Євростату, станом на грудень минулого року під тимчасовим захистом у європейських країнах після втечі від вторгнення росії перебували понад 4,3 мільйона українців.
"Німеччина, Польща та Чехія прийняли найбільше українських біженців, і у разі нової, більшої хвилі біженців це доведеться змінити", – цитує видання главу МЗС Німеччини.
Водночас вона додала, що наразі не очікує ще одного великого притоку біженців і що це "лише сценарій", який міністри мають обговорити. При цьому Німеччина, за її словами, буде підтримувати Київ, "поки триває жахливий напад путіна на Україну".
Нагадаємо
За даними Міністерства національної єдності, в разі настання миру третина українців готові повернутися на Батьківщину. Інші, ймовірно, розглянуть варіант повернення з-за кордону у подальшій перспективі, при умові завершення війни.
Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр06.01.25, 13:55 • 34739 переглядiв