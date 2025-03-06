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ЄС готується до нової хвилі біженців з України через можливе скорочення допомоги США - Politico

Київ • УНН

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Міністри ЄС обговорюють сценарій розподілу українських біженців у разі ескалації війни та припинення підтримки США. Наразі понад 4,3 млн українців перебувають під захистом у європейських країнах.

ЄС готується до нової хвилі біженців з України через можливе скорочення допомоги США - Politico

Загроза тривалої війни в Україні за відсутності військової підтримки Сполучених Штатів змушує політиків Європейського Союзу готуватися до нової хвилі українських біженців. Про це пише Politico, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що на потенційній проблемі акцентувала увагу міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Якщо путін посилить цю війну ще більше і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до більшого руху біженців … нам буде потрібен обов’язковий розподіл українських біженців по всьому ЄС відповідно до справедливого механізму

- сказала Фезер.

Видання нагадує, що згідно з даними Євростату, станом на грудень минулого року під тимчасовим захистом у європейських країнах після втечі від вторгнення росії перебували понад 4,3 мільйона українців.

"Німеччина, Польща та Чехія прийняли найбільше українських біженців, і у разі нової, більшої хвилі біженців це доведеться змінити", – цитує видання главу МЗС Німеччини.

Водночас вона додала, що наразі не очікує ще одного великого притоку біженців і що це "лише сценарій", який міністри мають обговорити. При цьому Німеччина, за її словами, буде підтримувати Київ, "поки триває жахливий напад путіна на Україну".

Нагадаємо

За даними Міністерства національної єдності, в разі настання миру третина українців готові повернутися на Батьківщину. Інші, ймовірно, розглянуть варіант повернення з-за кордону у подальшій перспективі, при умові завершення війни.

Примусового повернення українців з-за кордону не буде - міністр06.01.25, 13:55 • 34739 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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