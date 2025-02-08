ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь России - SCMP
Киев • УНН
Европейский Союз планирует внести 25 китайских компаний в черный список за обход санкций против рф. Предприятиям из Китая и Гонконга запретят поставлять товары из ЕС из-за помощи российским военным.
Европейский Союз в рамках 16-го пакета санкций планирует добавить 25 китайских предприятий в черный список компаний, которые обходят санкции против России. Об этом пишет издание South China Morning Post, передает УНН.
Детали
«Европейский Союз планирует добавить еще 25 китайских предприятий в черный список компаний, которые обходят санкции против России, в рамках следующего пакета мер, направленных на сдерживание военных усилий москвы», - пишет издание.
Отмечается, что компаниям, которые зарегистрированы в Китае и Гонконге, будет запрещено поставлять товары из ЕС, если пакет будет согласован.
«Пока что неназванные компании обвиняются в том, что они продают европейские товары российским покупателям, связанным с военными, которым запрещен доступ к ним. Ожидается, что в рамках шестнадцатого пакета мер с начала войны в феврале 2022 года под санкции попадет один китайский субъект, что означает запрет на въезд и замораживание любых активов на территории 27 стран-членов ЕС», - добавляет издание.
Источники издания отметили, что санкции не остановили поток товаров двойного назначения из Китая к российским военным, а Пекин остается «худшим нарушителем по обходу санкций» и что, несмотря на протесты Европы, он «полным ходом» развивает торговлю такими товарами.
Напомним,
Европейский Союз работает над 16-м пакетом санкций против России, который планируют подготовить до февраля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула важность продолжения экономического давления и военной поддержки Украины.
Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля27.01.25, 14:31 • 138699 просмотров