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ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь России - SCMP

ЕС готовит санкции против 25 китайских компаний за помощь России - SCMP

Киев  •  УНН

 • 8905 просмотра

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Европейский Союз планирует внести 25 китайских компаний в черный список за обход санкций против рф. Предприятиям из Китая и Гонконга запретят поставлять товары из ЕС из-за помощи российским военным.

Европейский Союз в рамках 16-го пакета санкций планирует добавить 25 китайских предприятий в черный список компаний, которые обходят санкции против России. Об этом пишет издание South China Morning Post, передает УНН.

Детали

«Европейский Союз планирует добавить еще 25 китайских предприятий в черный список компаний, которые обходят санкции против России, в рамках следующего пакета мер, направленных на сдерживание военных усилий москвы», - пишет издание.

Отмечается, что компаниям, которые зарегистрированы в Китае и Гонконге, будет запрещено поставлять товары из ЕС, если пакет будет согласован.

«Пока что неназванные компании обвиняются в том, что они продают европейские товары российским покупателям, связанным с военными, которым запрещен доступ к ним. Ожидается, что в рамках шестнадцатого пакета мер с начала войны в феврале 2022 года под санкции попадет один китайский субъект, что означает запрет на въезд и замораживание любых активов на территории 27 стран-членов ЕС», - добавляет издание.

Источники издания отметили, что санкции не остановили поток товаров двойного назначения из Китая к российским военным, а Пекин остается «худшим нарушителем по обходу санкций» и что, несмотря на протесты Европы, он «полным ходом» развивает торговлю такими товарами.

Напомним,

Европейский Союз работает над 16-м пакетом санкций против России, который планируют подготовить до февраля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула важность продолжения экономического давления и военной поддержки Украины.

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля27.01.25, 14:31 • 138699 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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