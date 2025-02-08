ЄС готує санкції проти 25 китайських компаній за допомогу росії - SCMP

Європейський Союз у межах 16-го пакету санкцій планує додати 25 китайських підприємств до чорного списку компаній, які обходять санкції проти росії. Про це пише видання South China Morning Post, передає УНН.

Деталі

"Європейський Союз планує додати ще 25 китайських підприємств до чорного списку компаній, які обходять санкції проти росії, у межах наступного пакету заходів, спрямованих на стримування воєнних зусиль москви", - пише видання.

Зазначається, що компаніям, які зареєстровані в Китаї та Гонконгу, буде заборонено постачати товари з ЄС, якщо пакет буде узгоджений.

"Поки що неназвані компанії звинувачуються в тому, що вони продають європейські товари російським покупцям, пов'язаним з військовими, яким заборонено доступ до них. Очікується, що в межах шістнадцятого пакету заходів з початку війни в лютому 2022 року під санкції потрапить один китайський суб'єкт, що означає заборону на в'їзд і заморожування будь-яких активів на території 27 країн-членів ЄС", - додає видання.

Джерела видання зазначили, що санкції не зупинили потік товарів подвійного призначення з Китаю до російських військових, а Пекін залишається "найгіршим порушником щодо обходу санкцій" і що, незважаючи на протести Європи, він "повним ходом" розвиває торгівлю такими товарами.

Нагадаємо

Європейський Союз працює над 16-м пакетом санкцій проти росії, який планують підготувати до лютого. Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила на важливості продовження економічного тиску та військової підтримки України.

Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня