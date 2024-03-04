ЕС готовит новые санкции против россии из-за смерти навального - СМИ
Киев • УНН
ЕС готовит санкции против около 30 россиян и компаний в связи со смертью российского политика алексея навального, которые должны быть утверждены 18 марта.
Европейский Союз готовит санкции против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти заключенного российского политика алексея навального. Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своей странице в Х, пишет УНН.
Детали
В ЕС в ответ на смерть навального готовят запрет на въезд и замораживание активов около 30 физических лиц-граждан рф и российских компаний
По словам журналиста, эти меры должны быть готовы для согласования на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 марта.
США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби20 февраля 2024, 17:43 • 25490 просмотров
Дополнение
29 февраля Европейский парламент принял резолюцию, в тексте которой отмечается, что российский оппозиционер алексей навальный был убит, а ответственность за его убийство несут российские власти и лично президент рф владимир путин.
Также в резолюции говорится, что лучший ответ кремлю - поддержка Украины.
Напомним
В москве 1 марта состоялось прощание и похороны российского политика алексея навального, который умер в 16 февраля в колонии.
ЕС готовит новые санкции против россии из-за смерти навального - СМИ
ЕС готовит санкции против около 30 россиян и компаний в связи со смертью российского политика алексея навального, которые должны быть утверждены 18 марта.
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