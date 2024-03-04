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ЄС готує нові санкції проти росії через смерть навального - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23720 перегляди

ЄС готує санкції проти близько 30 росіян і компаній у зв'язку зі смертю російського політика олексія навального, які мають бути затверджені 18 березня.

ЄС готує нові санкції проти росії через смерть навального - ЗМІ

Європейський Союз готує санкції проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть ув’язненого російського політика олексія навального. Про це заявив журналіст  "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Деталі 

У ЄС у відповідь на смерть Навального готують заборону на в’їзд та замороження активів близько 30 фізичних осіб-громадян рф та російських компаній

- йдеться у дописі. 

За словами журналіста, ці заходи мають бути готовими для погодження на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 18 березня.  

США запровадять "серйозні санкції" проти рф через смерть Навального та війну в Україні - Кірбі20.02.24, 19:43 • 27724 перегляди

Доповнення

29 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, у тексті якої зазначається, що російського опозиціонера олексія навального було вбито, а відповідальність за його вбивство несе російська влада і особисто президент рф володимир путін.

Також у резолюції говориться, що найкраща відповідь кремлю - підтримка України.

Нагадаємо

У москві 1 березня відбулось прощання і поховання російського політика олексія навального, який помер у 16 лютого у колонії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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