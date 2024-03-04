ЄС готує нові санкції проти росії через смерть навального - ЗМІ
Київ • УНН
ЄС готує санкції проти близько 30 росіян і компаній у зв'язку зі смертю російського політика олексія навального, які мають бути затверджені 18 березня.
Європейський Союз готує санкції проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть ув’язненого російського політика олексія навального. Про це заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці в Х, пише УНН.
Деталі
У ЄС у відповідь на смерть Навального готують заборону на в’їзд та замороження активів близько 30 фізичних осіб-громадян рф та російських компаній
За словами журналіста, ці заходи мають бути готовими для погодження на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 18 березня.
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Доповнення
29 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію, у тексті якої зазначається, що російського опозиціонера олексія навального було вбито, а відповідальність за його вбивство несе російська влада і особисто президент рф володимир путін.
Також у резолюції говориться, що найкраща відповідь кремлю - підтримка України.
Нагадаємо
У москві 1 березня відбулось прощання і поховання російського політика олексія навального, який помер у 16 лютого у колонії.